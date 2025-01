Firmina Santana, a mogiana

Em 5 de julho de 2024, nesta coluna, falei da Firmina Santana, considerada a primeira nutricionista do Brasil e homenageada em Mogi das Cruzes com seu nome numa praça central da cidade.

No sábado, 6, recebi um whattsApp do amigo Chico Ornellas, profundo conhecedor da história de Mogi, com o seguindo texto: “Meu caro, dessa vez você errou: a Firmina Santana da nossa praça é mogiana, mãe de Benedito Sérvulo de Santana”.

Como faço questão de trazer aos leitores da coluna, informações claras, faço aqui a retificação à verdadeira homenageada.

Firmina Adelaide Sant´Anna nasceu em Mogi das Cruzes, no ano de 1851, filha de Benjamin Constante de Oliveira. Conquistou, por seus elevados dotes espirituais e morais, um nome altamente respeitado na sociedade mogiana. Simples, na sua maneira de ser, viveu a maior parte de sua vida, em função do seu papel de mãe, uma vez que veio a ficar viúva muito cedo.

Ela faleceu em São Paulo, em 29 de setembro de 1915, aos 64 anos de idade, mas foi enterrada em Mogi das Cruzes.

Seu filho, Benedicto Sérvulo de Sant´Anna, de simples balconista a próspero comerciante em São Paulo, ocupou, ainda, naquela localidade o cargo de Diretor do Banco Mercantil. Católico convicto e praticante fazendo da caridade a meta de sua vida, deixou na capital paulista, grandes marcas de sua benemerência. Sempre em contato com Mogi das Cruzes, sua terra de origem, aqui igualmente, deu mostras de sua grande preocupação com os mais carentes. Construindo, às suas próprias expensas, o prédio do Instituto Dona Placidina. O prédio da Fundação Anna de Moura, cujo objetivo era amparar meninos carentes, proporcionando-lhes ensino profissionalizante e mais tarde ocupado pelo Senai, bem como as muitas doações às instituições de caridade, destacando-se entre elas a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes e a Casa de São Vicente de Paula, também foram frutos de sua inesgotável capacidade de servir ao próximo. Benedicto Sérvulo de Sant´Anna faleceu em São Paulo, a 30 de Setembro de 1961, mas, conforme seu desejo, foi sepultado nesta cidade.

Espero que os leitores me perdoem pelo equívoco com esta retificação.

Fonte

– Chico Ornellas

http://www.comphap.pmmc.com.br/pages/resultado_ruas.php?rua=Firmina%20Santana

Foto

– Benedicto Sérvulo Santana – filho de Firmina Adelaide Sant´Anna