Fique Sabendo | Edição 1423

…que no dia 15, a Clipp Comunicação Integrada e o jornal A Semana realizaram a 1ª Coffee Party Mogi no bar Flor do Terraço. Foi um evento exclusivo com comidas e bebidas à base de café e em fevereiro terá outra edição.

…que, nos dias 18 e 25, às 15, a Praça de Eventos do Mogi Shopping recebe o espetáculo Turma da Boiaderinha, para inspirar os fãs da cantora Ana Castela. A entrada é gratuita mediante inscrição prévia no aplicativo do shopping.

…que nesta semana, no Edifício Firenze, Thales Talarico inaugurou a mentoria The Golden Bridge, um caminho para posicionar sua empresa no mercado de luxo, permitindo a tomada de decisões estratégicas dentro de um círculo seleto de empresários.

… que os convites para o Abre Alas do Clube de Campo de Mogi das Cruzes-CCMC já estão à venda. A festa será no dia 13 de fevereiro, das 21h às 2h, no Salão Wilson Cury, com cardápio preparado pelo Buffet Perfil e animação de Anderson Cici & Banda.