A Semana

Ir para Página Inicial
ANUNCIE
Menu


Fique Sabendo | Edição 1418

… que no dia 29, às 20h, o Rotary Club de Mogi das Cruzes realizará a Festa Anos 80’s com a Banda Combo levando muito estilo, diversão e música boa. Ingressos à venda na plataforma Sympla por R$60. Eu vou!

 …que você pode viajar e realizar o sonho de conhecer o mundo com a CVC Friday de Brás Cubas, em viagens com até 60% off e milhares de cupons. Vale a pena conferir as condições especiais. 

… que a Casirelli trouxe mais doçura para o final de ano, com itens presenteáveis: chocotones e panetones artesanais, alfajores, biscoitos, bombontones, bem-casados e kits de Natal. Pedidos: 9 8597-4238.

…que começou a Black Friday EAD UMC para quem quer iniciar a sua graduação com descontos imperdíveis e a qualidade de uma universidade nota máxima no MEC. As ofertas especiais são por tempo limitado e com condições únicas.

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Comente abaixo

Foto de Redação

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Últimas