Fique Sabendo | Edição 1412

…que no dia 1º de novembro, às 14h, a MasterClin irá realizar o concurso Halloween com Cãobelo Maluco, na unidade da Vila Oliveira, com premiações para os primeiros colocados no evento. Não perco!

… que esta semana foi o início da 5ª edição do desafio anual de emagrecimento chamado Summer Soul, exclusivo para alunos da Soul Personal Studio. O programa dura 60 dias e oferece uma alternativa eficaz e saudável para perda de gordura corporal.

… que a CVC Brás Cubas comemora seus dez anos de atividades com muito sucesso e um super presente para os viajantes. Aproveite, pois estes são os últimos dias para garantir sua viagem com um descontão, além de estruturas, atrações e conforto. Confira.

…que em dezembro, Kauany e Peralta levam o salão Bem Me Quero Studio para novo endereço, na rua Capitão Manoel Rudge, 714, Vila Oliveira e com um novo nome: Bem Conceito em Beleza. Além do serviço de qualidade que todas amamos, o local contará também com um espaço para noivas.