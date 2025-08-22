Fique Sabendo | Edição 1403

… que o aniversário de Mogi está chegando, e a Nova Tintas já adianta a novidade: a empresa passará a se chamar Nova Mogi e continuará atendendo seus clientes como a mesma dedicação de sempre.

…que Márcio Maldonado Filho lançou este mês o seu novo livro em formato digital, “Corpinhos pequenos, grandes emoções”, um guia amoroso sobre a primeira infância. Para adquirir, entre no link hotm.art/CorpinhosPequenosGrandesEmocoes.

… que a Clínica Chacon Soluções Auditivas está em novo endereço e leva sua competência em atendimento aos clientes na rua Coronel Souza Franco, nº 1204, ao lado do Banco do Brasil.

…que no dia 28, às 20h, a minha netinha, Luiza de Almeida Ruiz vai falar sobre a sua vivência enquanto esteve no México, na próxima festiva do Rotary Club de Mogi das Cruzes. O tema do encontro será em comemoração ao Dia dos Pais.