Fique Sabendo | Edição 1402

…que, ainda falando da premiação do Sincomércio, além da China Fácil, parabenizo também as empresas homenageadas: Kaema Sinalização e Uniformes, Cell Azul Celulares, Projeto OnlyWay e Banco Sicred.



… que, na promoção de Dia dos Pais, o Suzano Shopping sorteia uma moto 0Km Royal Enfield. A cada R$400 em compras no centro de lazer, você já ganha um copo térmico e, ao cadastrar as notas fiscais no app, recebe seu número da sorte.

… que a 32ª edição da Expo Aflord será realizada nos dias 16, 17, 23, 24, 30 e 31, em Arujá, das 8h30 às 18h, com uma programação repleta de beleza, cultura e diversão. Informações no site ou ligue: 4655-4227.

… que, no dia 26, das 9h30 às 13h, a ONG FERA fará mais uma edição de adoção de pets resgatados, na loja Poli Pet da Vila Lavínia. Prepare-se para se apaixonar e encher a vida de um pet com amor e carinho.