Fique Sabendo | Edição 1386

… que até o dia 30, a Sacola do Bem do Mogi Shopping continua a todo vapor, arrecadando itens essenciais para o Instituto SOPA, como camisas, camisetas, sapatos, tênis e brinquedos. Contribua!

… que, na CVC Brás Cubas, você tem a passagem na mão antes mesmo de terminar de quitá-la e ainda pode escolher como e quando pagar em até 12x sem juros, no cartão, boleto, pix ou consórcio. É sem complicação, faça uma visita e confira!

… que nesta quarta, no Fênix Bar, Leandro Sérgio apresentou o lançamento de seu 1° Resort Cidade Viva que, em dezembro, levará um grupo seleto de mogianos e de outras cidades para o Resort Vila Gale Maceió.





… que neste domingo de Páscoa, dia 20, às 10h50, a Matinal Sala São Paulo, na Capital, será palco do Concerto Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, com o nosso regente Lelis Gerson e Fábio Zanon no violão.

… que a equipe do jornal A Semana e eu desejamos aos nossos leitores uma feliz Páscoa!