Fique Sabendo | Edição 1384

… que o Da Praça Supermercados adquiriu a unidade do antigo Veran, no bairro Mogilar, e inaugurou recentemente, com uma variedade de produtos e ofertas imbatíveis. Confira!

… que na noite dia 7, o apresentador do MR Cast, Moises Rocha, fará um programa especial no estúdio da Artes Filmes, com muita música, mentoria, entretenimento e sorteios.

… que neste sábado, dia 5, será a abertura do 38º Festival de Outono em Mogi das Cruzes, o Akimatsuri 2025. O evento prossegue nos dias 6, 12 e 13 de abril com muitas tradições e cultura japonesas, no Centro Esportivo Bunkyo, da Porteira Preta.

… que, muito honrada, fui convidada pelo Pe. Marcos Sullivan para tomar parte do Café das Damas da Caridade, da Festa de São Benedito, no dia 12, para o início de mais um ano de devoção e celebração.