Fique Sabendo | Edição 1381

… que no dia 30, às12h, o Rotary Club de Mogi das Cruzes, em prol da Associação São Lourenço, que abriga crianças carentes e abandonadas, realizará em sua sede o Festival de Massas, com música ao vivo e bingo. Garanta seu convite.

… que no dia 11, estive presente na inauguração da 23ª unidade da Frango Assado, com a nova e premiada identidade visual da rede. A loja fica aberta 24 horas, na Rodovia Presidente Dutra, km 179, em Guararema.

… que a Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco” realiza no dia 26, na Loja Maçônica Cruzeiro do Itapeti, seu esperado Chá Bingo com sorteio de brindes e rodadas especiais. Participe.

… que o aniversário de 27 anos do jornal A Semana está chegando e o evento já tem data e local marcados: 14 de maio, no salão Château Ma Vie. Agende a data e não perca esta festa!