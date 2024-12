Fique Sabendo | Edição 1370

….que a Vox2You abre em janeiro, mais duas turmas de curso de Oratória: dia 21, o Academy, o mais completo e, dia 30, o curso Máster, com duração de 30h.



…que o Cidade Viva realiza no dia 20 a esperada White Party, no Aloha Mogi, animada pelos DJs Beto e Ronaldo Costa e shows em tributo aos grupos Abba e Bee Gees.

…que dia 21 será a inaugurado em Mogi, na avenida Capitão Manoel Rudge, o S.A Yakiniku, a maior rede de restaurantes japoneses do Brasil, e promete que será um dia especial para os clientes.

…que agradeço os mimos e palavras recebidos e, em meu nome e da equipe do jornal A Semana, desejamos a todos os leitores e parceiros um abençoado Natal e um 2025 repleto de paz, saúde e prosperidade.