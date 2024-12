Fique Sabendo | Edição 1368

… que nesta sexta, dia 6, das 18 às 19h, a professora Luciana Massaro e os alunos da Escola de Música Massaro se apresentarão no Especial de Natal, no Mogi Shopping. Estarei lá para aplaudir meu netinho Cássio.

… que o Santuário Diocesano Senhor Bom Jesus – Paróquia São Benedito realizará o tríduo para a Imaculada Conceição. No domingo, dia 8, às 18h, será a Missa Solene com o bispo Diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini.

… que, entre os dias 8 e 10, 15 e 17, e 21 e 23, a Simpar estará com decoração de Natal, incluindo neve artificial e a presença do Papai Noel, para colaboradores, familiares e a população.

… que a hora de garantir o melhor para o futuro do seu filho é agora. O colégio Evolução e Crescimento está com as matrículas abertas para 2025, com uma educação de excelência que une ensino forte e acolhedor.