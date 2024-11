Fique Sabendo | Edição 1364

… que, a convite de Walter Rocha, eu e a Muriel Pupo fomos esta semana visitar a Revest Mundi, no Aruã. A loja possui porcelanatos exclusivos para ambientes sofisticados, com atendimento único e personalizado. Amei!

… que foi inaugurada recentemente, no bairro Vila da Prata, a segunda unidade da Bagueteria Baltazar, com a mesma qualidade, várias novidades e o preço que cabe no seu bolso. Vale a pena conferir!

… que estarei no dia 14 em jantar de gala no restaurante Farfalla, na Capital, na ocasião em que o comendador Marcos Bastos receberá a Alta Distinção Honorífica, na festa de 29 anos da Divine Académie, de Paris, com o reencontro dos embaixadores da academia.

… que, dos dias 12 a 14, a partir das 14h, será realizada a Feira de Artes, Gastronomia e Moda “Maria Aparecida Freire de Camargo Miranda”, no Clube de Campo, em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”. Participe!