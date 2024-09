Fique Sabendo | Edição 1356

… que será na noite do dia 4 de outubro, a Festa Dia do Dentista APCD-RMC, no Salão do Clube de Campo, que contará com um jantar, música ao vivo e a tradicional premiação dos Melhores do Ano da Odontologia do Alto Tietê.

.. que “O Tal do Acarajé” foi inaugurado no dia 31, na Prainha Buena Onda. Lá, você encontra delícias baianas, como o acarajé tradicional, camarão ao alho e óleo, moquecas de peixes e de camarões, e sobremesas.

… que o Premium Gastrobar inaugurou, no dia 4, o Espaço Spaten Premium Gastrobar e o Espaço Premium Kids, no Alto do Ipiranga.

… que no dia 10, foi a inauguração da unidade mogiana do buffet infantil Santa Arruaça, no Rodeio. Estive lá e o local é lindo!