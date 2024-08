Fique Sabendo | Edição 1352

… que o medalhista olímpico, William Lima, no dia 17, às 9h, sairá em carreata, com início na Prefeitura e término no Pró-hiper, para receber aplausos e carinho da população. O atleta mogiano me deu a honra em conceder entrevista na coluna Em Evidência, da edição passada.

… que, neste domingo, dia 18, a empresa Suzano fará a 2ª edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, com percursos de 5 e 10 km, no Parque Max Feffer. Estarei lá, na caminhada!

… que no dia 24, o Clube de Campo comemora seus 67 anos em seu Salão Social, com a Banda T-Ale e menu assinado pelo Buffet Trópikos Expresso Gourmet. Parabéns!

…que a 6ª edição do Oktobesfest Mogi 2024, do programa Cidade Viva, será realizada no dia 28 de setembro, no Clube Vila Santista. Informações e convites: 94007-4546, ou no perfil @oktoberfestmogi.