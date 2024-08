Fique Sabendo | Edição 1350

… que é hora de aproveitar promoção de Dia dos Pais na ótica Kosmos: na compra dos seus óculos, você adquire um seguro gratuito contra danos e furto qualificado.

…que no dia 7, o Sebrae, Sincomercio/Mogi e Fecomercio lançam o programa Loja do Futuro, em Suzano, com a palestra O Impacto da Inteligência Artificial no Varejo.

… que a CVC do Centro e de Brás Cubas está com o presente perfeito: o Vale Viagem, que é bom tanto para quem presenteia, quanto para quem recebe.

… que no dia 31, Ricardo Magalhães, que atuou anos na pousada Vale do Sonhos, em Guararema, recebeu merecida homenagem na comemoração dos 40 anos da ABRAJET-SP.

… que entre os dias 8 e 11 de agosto, a Paróquia São Benedito fará a Festa do Senhor Bom Jesus. A quermesse começará às 18 horas nos dias 8, 9 e 10. No domingo (11), será servido o strogonoff de São Benedito, às 12h, e a quermesse se iniciará às 16h.