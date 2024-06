Fique Sabendo | Edição 1345

… que foi inaugurado recentemente, no Mogi Moderno, o novo Opção Grill Seninha, com uma variedade de porções e espetos, e muita música ao vivo. Vale a pena conferir.





…que, no dia 27, foi a Cerimônia de Transmissão de Cargo e Posse do Conselho Diretor 2024/2025 do Rotary Club de Mogi das Cruzes, em que o clube recebeu como presidente, Sérgio Roberto Fernandes.

… que o Clube Náutico realiza em sua sede no dia 29, o Arraiá do Náutico, com música da dupla Pedro & Luiz, bingo, salgados, doces e brinquedos. A festa começa às 14h, com entrada gratuita.

… que o Brasil, pela CBDE – Confederação Brasileira de Desporto Escolar, está com os atletas do Mogi Basquete, Luiz Guilherme, Guilherme Lacerda, Gabriel Bavoso, Gabriel Pedroso e Gabriel Vitoriano, no mundial escolar ISF Basketball, na China.