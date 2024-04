Fique Sabendo | Edição 1335

…que a Mogi Celulares oferece assistência técnica especializada em todas as marcas e modelos. O conserto do seu aparelho celular é feito na hora, com as melhores condições de pagamento e preço.

…que a Suzano está com inscrições abertas para os seus programas de Estágio Superior e Técnico, inclusive com vagas para a unidade de Suzano. Saiba mais em @suzano_oficial no Instagram.

… que, neste sábado, dia 20, a iPlace recebe convidados para a reinauguração da loja no Mogi Shopping, com novidades, promoções e um time de especialistas para tirar dúvidas sobre todos os produtos e serviços.

… que até o dia 30, a sede do Consef da ACMC recebe itens de higiene pessoal e peças de vestuário feminino para a campanha “Você merece dignidade”, para serem doados ao Fundo Social de Mogi. Participe!

‘