Fique Sabendo | Edição 1321

… que Wesley de Paula, do Colégio Gênesis, adquiriu a conhecida escola João e Maria e seguirá oferecendo educação de qualidade para os alunos da Educação Infantil e Fundamental 1. Quer saber mais? Ligue 99555 -2777.

… que o meu dentista Fabrício Neves, a quem confio o meu sorriso, está em novo endereço, em consultório instalado na avenida São Paulo, 673, no Socorro.

… que no dia 15, o Centro Veterinário MasterClin inaugura nova unidade em César de Souza, na avenida Ricieri José Marcatto, 86, e com certeza irá repetir o sucesso da clínica de Brás Cubas. Meus gatinhos Lelinho, Zuzinho e eu desejamos muito sucesso.

… que dia 18, às 17h, estreio a quinta temporada do podcast Pod.falar com Fabíola Pupo, recebendo o prefeito Caio Cunha e o secretário de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, para falar das ações do Programa Nova Mogi.