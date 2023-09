Fique Sabendo | Edição 1305

… que vai até o dia 30 a promoção Compra Certa Premiada, que faz parte do Festival Unidos pela Economia. Quem comprar produtos das marcas próprias da Rede Shibata tem a chance de concorrer a um ano de compras grátis. Participe!

… que, com show de Thiaguinho, na sexta, e de Leo Santana, no sábado, termina no dia 16, o Itaquá Rodeio Fest, evento em comemoração aos 463 anos de Itaquaquecetuba. Parabéns ao prefeito Eduardo Boigues!

… que já estão abertas as inscrições para as aulas de danças de salão no Clube Náutico Mogiano, que começaram esta semana para sócios e não sócios. Mais detalhes: 9.7865-4198.

… que segue até domingo, dia 17, o Incrível Feirão de Veículos no estacionamento do D’Avó Hiper em Mogi. Se você está pensando em trocar de carro, sugiro dar uma olhada na feira e conferir as taxas exclusivas!