Fique Sabendo | Edição 1291

.. que no próximo dia 17, o Náutico realiza sua tradicional Festa Junina, a partir do meio-dia, com entrada gratuita, shows, danças e comidas típicas. Prestigie!

… que na segunda, dia 12, Dia dos Namorados, a charmosa Casa Capeleti, da querida Denise Capeleti, terá uma noite dedicada aos enamorados, com entradas, vinhos, massas, carnes e deliciosas sobremesas. Reserve pelo 99632-4647.

… que o pastor Cláudio Duarte estará em Mogi dia 15, próxima quinta, para o seminário “Como ser Feliz”, no ginásio do Clube Náutico Mogiano. Podem esperar uma palestra bem descontraída com vários assuntos que fazem parte da rotina dos casais. Estarei lá!

… que agradeço imensamente o convite do Mogi Shopping para prestigiar o “Bar nas Alturas”, ação especial do centro de compras para este Dia dos Namorados. Foi incrível viver esse momento e ver nossa querida Mogi a 40 metros de altura!