Fique Sabendo | Edição 1256

… que no dia 22 de outubro acontece o 4º Oktoberfest Mogi, uma realização do Cidade Viva, Chopp Itapety e do Steak’s. O evento será no Clube Náutico e já tem ingressos à venda. Saiba mais: 94007-4546.

… que, sob o comando de Elton Gomes da Costa, a InvestSmart XP inaugura escritório em Mogi e conta com quatro assessores de investimento. A projeção é chegar a dez assessores até o final do ano, além de uma captação de cerca de R$ 50 milhões até dezembro.

… que a Suzano está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio Superior Raízes do Futuro, que conta com mais de 180 vagas abertas, 92 delas para o estado de São Paulo, para atuação nas áreas Florestais, Industriais e Corporativas da companhia.

… que já estão abertas as matrículas e rematrículas para Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II no Colégio Gaspar Vaz. Aproveite as condições especiais e informe-se: 2629-3570 ou 95488-5628.