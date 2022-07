Fique Sabendo | Edição 1246

… que o querido Rosival dos Santos, o Rouxinol, será um dos palestrantes na comemoração do Bicentenário da independência do Brasil, que será realizado pelo Círculo Monárquico de Mogi no próximo sábado, dia 30, das 8h às 17h, no Helbor Dual Patteo. O ingresso é um quilo de alimento.

… que no Ibis de Mogi, os hóspedes têm à disposição um serviço de lavanderia, com lavagem a seco e passadoria, para maior conforto dos clientes.

… que Walter Schalka, presidente da Suzano, foi eleito o Executivo de Valor 2022, pelo jornal Valor Econômico, na categoria Papel, Papelão e Celulose.

… que agora a TPA Foto e Filmagem trabalha com a Plataforma 360º. Seu evento agora pode, por quatro horas, ter a sensação do momento, com QR Code para pegar o vídeo. Saiba mais pelo fone 9.9613-8912 .