Fique Sabendo | Ediçã0 1241

..que o Clube de Campo de Mogi das Cruzes realizará em julho o 4º Torneio de Beach Tennis das Estações – Etapa Inverno. As inscrições estão abertas e podem participar atletas associados para as categorias Feminino e Masculino e Mista. Os interessados podem garantir vaga no torneio até o dia 20 de junho.

…que o Grupo Marbor vai lançar no segundo semestre um novo edifício comercial na Vila Helio, com 14 novos conjuntos comerciais para locação e dois salões.

…que a Alumifran agora tem o enrolador de doces da Bluestar, ideal para agilizar e padronizar a produção de doces. Conheça no perfil do Instagram @alumifran_.

…que foi com muito pesar que recebi a notícia da partida de Pedro Puttinato, na segunda, dia 13. O comerciante foi um dos meus primeiros clientes, com a sua Andrade Perfumaria, quando me mudei para Mogi, em 93. Meus sentimentos a toda a família.