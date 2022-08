O Festival Vegano + Cultura “Dia dos Pais” será realizado no dia 21 de agosto, domingo, na sede da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, que fica na rua Braz Cubas, nº 470, no Centro. Das 10 às 18 horas, o público poderá desfrutar de várias atrações de cultura e lazer para toda a família.

O principal objetivo do Festival Vegano é conscientizar as pessoas sobre o estilo de vida que respeita os animais, promover qualidade de vida e multiplicar informações sobre alimentação saudável e Meio Ambiente sustentável.

O carro-chefe do Festival Vegano são as comidas e produtos elaborados com ingredientes sem origem animal, mas a edição do mês dos pais reunirá também algumas atrações especiais para o público masculino, como as cervejas artesanais.

Outra novidade será a Feira Mística e a exposição de produtos para atrair boas energias, desde ervas e essências, florais, livros, mandalas, incensos, cristais e leitura de tarô. “O novo espaço foi pensado no período de mudanças que estamos vivendo, na necessidade de mudanças e nas ferramentas que podemos utilizar para isso”, explica o organizador Paulo Monteiro.

Entre os expositores estão programados especialistas em doces e salgados veganos, bebidas, cosméticos e artesanatos. Haverá, ainda, aulas de ritmos e ioga, mini palestras sobre sustentabilidade, adoção de cães e gatos, arrecadação de tampinhas plásticas e ração para animais carentes, além da venda de produtos pet pelas lojas parceiras.

Para as crianças, a novidade dessa edição será a apresentação do livro “Nhac Nhec e os não filés”, do cartunista Éder Santos.

A entrada e as atividades são gratuitas.

Serviço

Data: Domingo, 21/08/2022

Horário: das 10h às 18h

Local: Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente

Endereço: rua Braz Cubas, nº 470, no Centro