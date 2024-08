Festival Sesc Mesa Brasil receberá a cantoria Tiê

Os ingressos devem ser retirados com antecedência de forma on-line



No sábado (10), o show da cantora Tiê abrirá o Festival Sesc Mesa Brasil, em Mogi das Cruzes. A cantora, compositora, empresária e mãe de 43 anos traz à cidade o show Altar. Completando 15 anos de carreira, com passagens por diversos festivais, como Lollapalooza e Rock in Rio (RJ e Lisboa), mostrará à cidade o seu trabalho, com o objetivo de comemorar os 30 anos do Sesc Mesa Brasil.

A apresentação, que terá início às 19h, será com entrada gratuita, mediante a retirada antecipada e on-line dos ingressos, pelo aplicativo Credencial Sesc SP, ou pelo portal Sesc. Para participar da campanha, que celebra os 30 anos do programa Sesc Mesa Brasil, é sugerida ao público a doação de alimentos não perecíveis e dentro da validade.

Além da unidade mogiana do serviço, supermercados parceiros também receberão os donativos.

No show Altar, Tiê, acompanhada por um trio de músicos, faz uma apresentação festiva, alegre e repleta de lembranças marcantes e momentos de intimidade. Além de proporcionar uma retrospectiva envolvente, o show promete conduzir o público por uma jornada emocionante que abraça tanto o passado quanto o futuro da artista. Revisitando seus maiores sucessos, como A Noite, Amuleto e Mexeu Comigo, Tiê convida os participantes a fazerem parte desse momento tão importante em sua trajetória.

Tiê começará o show às 19 horas