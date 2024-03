Festival Mistura Mogiana elege as três melhores receitas

O 1º Festival Gastronômico Mistura Mogiana, promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, realizou no sábado (16/3) sua etapa final de degustação e escolheu as três melhores receitas, escolhidas a partir da média do voto popular e do voto do júri técnico. Em primeiro lugar, ficou Shenia Lamas de Carvalho Prado (caponata de cogumelos defumados). A segunda posição foi de Adriano Odorissi (mini-picolés artesanais de jaboticaba), enquanto a terceira ficou com Cristina Gonzaga Machado (pastel de shimeji, requeijão e bacon). Os prêmios foram panelas Le Creuset para a primeira colocada, uma batedeira Kitchen Aid para o segundo e um vale-viagem no valor de R$ 2 mil para a terceira posição.

A partir da definição dos vencedores, o Mistura Mogiana dará origem a um livro, que será um roteiro cultural e gastronômico de Mogi das Cruzes, trazendo informações sobre receitas feitas com produtos locais e típicos. Outro objetivo será estimular que as receitas sejam incorporadas entre bares e restaurantes da cidade – premiando um cardápio que reconhece os talentos locais. O evento deste sábado (16/3) aconteceu no Parque Leon Feffer e recebeu bom público. As pessoas presentes receberam senhas e fizeram a degustação dos pratos.

Além da apresentação das receitas para degustação pública, o Festival teve ainda apresentações artísticas. No sábado (16/3), apresentaram-se o DJ Albert Torres, Graça Cunha e a Família Andrade. O Mistura Mogiana é uma parceria entre as Secretarias de Cultura, Agricultura e Abastecimento, Meio Ambiente e Proteção Animal, Desenvolvimento Econômico e Inovação e de Governo, por meio da Coordenadoria de Turismo.