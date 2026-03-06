Evento celebra o protagonismo feminino e a diversidade

Em comemoração à Semana da Mulher, o Festival Diversa realiza uma edição especial, nos dias 6, 7 e 8 de março, em Mogi das Cruzes. O evento, já conhecido na cidade e na região do Alto Tietê por dar voz às artistas independentes, celebra a diversidade, a pluralidade racial e a representatividade LGBTQIAPN+, levando ao público apresentações teatrais, musicais, circenses, exposições, rodas de conversa e literatura.

As atividades acontecem em espaços culturais parceiros como o Sesc Mogi das Cruzes, o Galpão Arthur Netto e o espaço Grow. Todas as atrações são gratuitas, e com acessibilidade.

“A ideia de realizar o festival em março já era um sonho desde o início do Diversa, mas nunca conseguimos fazê-lo acontecer nesse mês. Agora unimos forças com essa data tão simbólica e representativa diante de tanta luta e resistência das mulheres”, afirma Valéria Custódio, uma das idealizadoras do evento.

O Festival Diversa – edição especial Semana das Mulheres é realizado pela Dois Produtora e pela Arcada Produções, com apoio do Cabia Comunicação, da Agência Clip e da fotógrafa Lethicia Galo, além dos espaços parceiros: Sesc Mogi das Cruzes, Galpão Arthur Netto e o espaço Grow.

Entre os destaques da programação estão a exposição “Psiquê”, da multiartista Marian Koshiba; a roda de conversa sobre protagonismo feminino; a atração circense “Pano Pra Manga”, com Geisa Helena; e shows musicais com NIWA e Juliana Rodrigues.

“Realizar o festival na semana do Dia Internacional da Mulher é extremamente simbólico e potente. Esta edição especial é um ato de celebração e fortalecimento das mulheres”, destaca Isabella Prado, produtora executiva do Diversa.

Criado em 2021 por Marian Koshiba e Valéria Custódio durante a pandemia, o festival nasceu com o propósito de fomentar e valorizar a arte produzida por mulheres brasileiras, ampliando espaços e oportunidades também nos bastidores da produção cultural.

O Instagram do festival, para mais informações, é: @diversafestivaloficial.

Festival Diversa – Edição Especial Semana da Mulher

6 de março (sexta-feira)

Local: Galpão Arthur Netto – Rua Rui Barbosa 248, Centro de Mogi das Cruzes

• 18h – Abertura da Exposição “Psiquê”, com Marian Koshiba

• Roda de conversa: A importância das articulações e atividades de fortalecimento do protagonismo feminino, com Marian Koshiba e Lethicia Galo

Entrada gratuita

7 de março (sábado)

Local: Grow – Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 17, Centro de Mogi das Cruzes

• 15h30 – Oficina de Circo, com Thais Guerra

• 17h – Show de Juliana Rodrigues

• 20h – DJ Set com DJ Sublime

Evento gratuito

8 de março (domingo)

Local: Sesc Mogi das Cruzes – Rua Rogério Tacola, 118, Socorro, Mogi das Cruzes

• 15h – Espetáculo circense “Pano Pra Manga”, com Geisa Helena

• 16h – Show de NIWA

Entrada Gratuita

