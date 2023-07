Festival de Inverno do Mogi Shopping traz teatro infantil na programação especial de férias

As férias chegaram e o Mogi Shopping traz uma programação especial em seu “Festival de Inverno” com atrações infantis para entreter a garotada. Entre as opções gratuitas estão duas peças de teatro e visita de personagens.

A programação começa neste sábado (8/7) com “Pinóquio”, às 16h, na praça Boulevard. No próximo sábado (15/7) tem a peça “Alice no País das Maravilhas”, no mesmo horário e local. A entrada é gratuita e haverá distribuição de pipoca para clientes do Clube de Benefícios do empreendimento.

Personagens famosos, Barbie e Ken estarão no shopping no terceiro sábado do mês (22/7). A boneca mais famosa do mundo cor-de-rosa e o fiel companheiro irão visitar o Shopping e proporcionarão divertidas interações com o público, das 14h às 18h. A programação faz parte da estreia do filme “Barbie”.

Por falar em filme, as telas da rede Cinemark estão repletas de novidades para as férias e “Barbie” é uma delas, a partir de 20 de julho em todo o País (consulte todos os filmes em cartaz e horários no APP Mogi Shopping).

Para a criançada gastar ainda mais energia, o shopping oferece diversos espaços temáticos com bilheteria e que funcionam todos os dias: Arena Jump, na Praça Principal; Mar de Aventuras, em frente ao Santander; e Happy Ball, em frente a C&A. São circuitos com pula-pula, escorregador, piscina de bolinhas, entre outros brinquedos (consulte regulamento e valores em cada local).

Para quem gosta de simuladores, máquinas de habilidades e games emocionantes, a dica é a Aze Games, parque de diversões eletrônicas não só para os pequenos, mas pessoas de todas as idades.

Já a Funny Toys, especializada em recreação infantil, conta com cama elástica, penteadeira com bonecas, “posto de combustível”, túnel e escorregador tubular, entre outros atrativos.

E que tal incentivar a garotada a conhecer o mundo mágico da literatura? A Feira da Letrinha, montada em frente a Riachuelo, oferece variedade de títulos em suas prateleiras, com preços acessíveis.

Entre uma brincadeira e outra, quando bater aquela fome, as praças de alimentação têm opções que agradam a todos os paladares, inclusive pratos infantis, além da praça pet, onde as famílias podem fazer suas refeições acompanhados dos seus bichinhos de estimação.

Para os adultos, o “Festival de Inverno” prossegue com o Circuito do Café, de 17 a 31 de julho, entre outros eventos já integram a agenda do Mogi Shopping, como Happy Hour às quartas-feiras e o Boulevard Musical nas tardes de domingo.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Atrações infantis do Festival de Inverno

08/07 (sábado) – Teatro infantil “Pinóquio”

15/07 (sábado) – Teatro infantil “Alice no País das Maravilhas”

Horário: às 16h

Local: Praça Boulevard

Quanto: Eventos gratuitos, com distribuição de pipoca

22/07 (sábado) – Personagens da Barbie e o Ken passearão pelos corredores entre 14h e 18h. Evento gratuito.

Outras opções (consulte valores nos locais)