Festival de Inverno do Mogi Shopping traz programação para toda a família

As férias de inverno chegaram e prometem movimentar a região do Alto Tietê. Este é o momento propício para explorar as atividades perto de casa, como o Festival de Inverno do Mogi Shopping, que acontece no período de 07 a 31 de julho, com atrações para toda a família.

Para ajudar no planejamento, o centro de compras preparou algumas sugestões e o melhor: com atividades disponíveis todos os dias, inclusive aos finais de semana. Confira.

Diversão

Colônia de Férias. Domingo, dia 10, abertura e inscrições, das 15h às 18h.

Gratuito, ao lado da Polishop. Apresentação musical, oficinas de pintura facial, escultura em balão, circense e recreação.

Colônia de Férias. Domingos, dias 17, 24 e 31, das 09h às 12h.

Gratuito, no estacionamento. Oficinas de bicicleta, skate, pipa e bijuteria; pintura facial, contação de histórias e apresentações musicais.

Atrações infantis: Os pequenos podem gastar energia no circuito de camas elásticas Aero Jump (Praça C&A); circuitos de brincadeiras Tay Day (Praça Santander) e Robot Tron (Praça Central de Eventos). E ainda: Black Entertainment; AZE Games; Funny Toys. Consulte valores das operações.

Cinema: confira as estreias do mês, entre elas, Thor: Amor e Trovão (7 de julho); Elvis (14 de julho); O Telefone Preto (21 de julho); Pluft, O Fantasminha (21 de julho); Ela e Eu (21 de julho); DC Liga dos Superpets (28 de julho); Boa Sorte, Leo Grande (28 de julho).

E os filmes que já estão em cartaz: Minions 2: A Origem de Gru; Lightyear; Jurassic World: Domínio; Top Gun: Maverick.

Consulte horários e valores no site Cinemark.com.br (selecione a cidade Mogi das Cruzes) ou a bilheteria do complexo, no Mogi Shopping.

Livraria: a Livraria Leitura tem diversos títulos para todas as faixas etárias. Os destaques para o mês de férias são os mangás, gibis da Turma da Mônica, box Diário de um banana, Diário de uma garota nada popular e Aventuras de Mike. Consulte o atendimento da loja.

Moda: o perfil @mogishopping no Instagram vai divulgar promoções, tendências, dicas e muito mais. Acompanhe os stories, dê um print e inclua no seu roteiro de compras.

Solidariedade: aproveite as férias para arrumar o guarda roupa e doar as peças que já estão fora de uso. A Sacola do Bem fica localizada em frente à loja Marisa e está arrecadando agasalhos para o Instituto Pró Mais Vida São Sebastião, que realiza um trabalho dedicado aos idosos.