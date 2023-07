Festival de Inverno do Mogi Shopping promove a 2ª Edição do Circuito do Café

O Mogi Shopping promoverá a 2ª Edição do Circuito do Café, de 17 a 31 deste mês, como parte da programação do Festival de Inverno. Lojas participantes do roteiro terão ofertas exclusivas para quem não abre mão do cafezinho, paixão nacional, seja no dia a dia, na pausa durante o trabalho, em encontro de amigos ou em momentos com a família.

O circuito traz lojas com opções variadas de cafés, do tradicional expresso ao capuccino, além de delícias que não podem faltar, como biscoitos, bolos, pão de queijo e chocolates.

Participam do circuito: Starbucks, Casa Bauducco, Kopenhagen, Cacau Show, Pazzia Café, Biscoitê, Chocolates Brasil Cacau e Casa do Pão de Queijo.



Para garantir descontos e promoções, como combos elaborados pelos lojistas, é preciso, baixar o aplicativo do Mogi Shopping, consultar a aba “cupons” e retirar a oferta. O APP está disponível para Android e IOS gratuitamente. As lojas participantes estarão sinalizadas com as promoções.



Clientes do Juntos, clube de benefícios do Mogi Shopping, ganham presentes exclusivos acessando o APP, como vouchers de consumação e cápsulas de cafés, que podem ser retirados no SAC, oferecidos pela Starbucks, loja parceira do empreendimento na programação. O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) está à disposição para mais informações, pessoalmente ou pelo telefone (11) 4798-8800.

