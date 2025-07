Festival de Inverno de Mogi das Cruzes tem encerramento na sexta-feira, dia 1º de agosto

O evento será no Theatro Vasques e todas as atividades são gratuitas

A última semana de programação do 16º Festival de Inverno de Mogi das Cruzes promete movimentar a cidade. O grande destaque fica para o Concerto da Orquestra Popular Sinfônica, na sexta-feira, dia 1º, encerrando a programação oficial do Festival. O evento acontecerá no Theatro Vasques. Todas as atividades são gratuitas.

Hoje (29) acontece o sarau Roda de Amigos e o Concerto da Mostra de Música de Câmara, no Theatro Vasques, às 19h. Já na quinta, dia 31, o espaço abrigará o Concerto Freedom Big Band – O Grande Baile, às 19h.

“Toda a nossa equipe está animada com a entrega deste tradicional festival realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Convidamos a população para apreciar gratuitamente as últimas apresentações sinfônicas com os nossos artistas locais. Preparamos um encerramento especial para todos”, salienta o secretário municipal de Cultura, Guilherme Dela Plata.

Os ingressos para os concertos estão disponíveis de maneira on-line para toda a população e podem ser obtidos por meio do link (https://www.sympla.com.br/evento/orquestra-popular-sinfonica-mogi/3012854).

Já o concerto de encerramento do 16º Festival de Inverno de Mogi das Cruzes “Raízes do Brasil”, apresentado pela Orquestra Popular Sinfônica Mogi, acontecerá na sexta-feira (1/8), às 20 horas, no Theatro Vasques. Sob a regência do Maestro Lelis Gerson, a apresentação contará com a participação dos artistas Bruna Sandoval, Edison Rockefeller, Eduardo Henrique, Emy Marquês, Érica Battani, Gaby Novais, Gui Cardoso, Henriette Fraissat, João Mafra, Valeria Custódio, Vando Negretti e Xavier Filho.

O Theatro Vasques fica na rua Dr. Corrêa, 515, no Centro de Mogi das Cruzes.

