Festival de Inverno de Guararema acontece até o dia 28

A 8ª edição do Festival de Inverno de Guararema volta a acontecer de quinta a domingo com música, atrações para adultos e crianças e boa comida

O 8º Festival de Inverno de Guararema entra em sua quarta semana com muitas atrações para o público que visitar a cidade neste fim de semana. Além do tempo quente previsto, comida variada, atrações infantis e boa música, Guararema aguarda os visitantes do Recanto do Américo (Pau D´Alho) nesta quinta (18), sexta (19), sábado (20) e domingo (21).

No quesito música, o Festival apresenta uma gama de artistas variados, que trazem o melhor da MPB, pop-rock, rock, reggae e outros gêneros que agradam muito o público frequentador. Na quinta (18), o evento conta, a partir das 21 horas, com Geraldo Souza; no dia 19, Murph, no mesmo horário se apresentará; seguido de Pedro e Luiz, no sábado (20), e, no domingo (21), Claus Balanotti, às 15 horas, e Heber Machado, às 19h30.

Outra das principais atrações do Festival é sem dúvida a comida. Diversificado e completo, o Espaço Gastronômico oferece diversas opções de doces, salgados e pratos típicos de alta qualidade. A lista inclui porções e caldos, batata frita e ribs (costelinha de porco), sorvetes, churros, comida japonesa, mineira e nordestina, pastéis, espetinhos, crepes, fondues e muito mais. O espaço funciona de quinta a domingo, sendo que aos finais de semana o horário é estendido a partir das 12 horas.

Os diversos brinquedos infláveis instalados no espaço também fazem a alegria da criançada, bem como os bonecos de neve que se apresentam aos sábados e domingos às 17 e 19 horas.

O Espaço Gastronômico tem organização da Associação Comercial de Guararema e conta com o investimento de patrocinadores como o Sicredi. Com apoio da Prefeitura de Guararema, o Festival de Inverno é realizado pela Associação Comercial de Guararema, com participação do Conselho Municipal de Turismo.

O estacionamento do Recanto do Américo se localiza na Rua Cel Ramalho, s/no. (Pau d’Alho). Informações podem ser obtidas através do site (festivalguararema.com.br).

O músico Geraldo Souza é um dos artistas que se apresentarão no Festival