Festival de Bandas e Fanfarras de Mogi das Cruzes acontecerá neste domingo no Centro

Jovens músicos mogianos de diferentes bairros da cidade se apresentarão neste domingo (18/09), das 9 às 12 horas, no Festival de Bandas e Fanfarras de Mogi das Cruzes, no Centro. O evento, que comemora os 462 anos da cidade, reúne os projetos de educação musical, promovidos pela Secretaria de Educação: o Pra Ver a Banda Passar, realizado em parceria com a Associação dos Regentes de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes (AFABAMC) com apoio da Diretoria de Enisno – Região Mogi das Cruzes e o Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola, gerido pela Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes.

Os grupos irão desfilar pela Rua Paulo Frontin e se apresentarão no Largo do Rosário, resgatando a alegria dos tradicionais desfiles que aconteciam na região central. “É uma volta no tempo, trazermos as bandas para a região central da cidade que foi palco de tantos desfiles. O festival marca também a integração entre os dois projetos, que estão organizando com a gente esse grande evento que irá fortalecer a educação musical da nossa cidade”, disse o maestro Allan Caetano, coordenador dos projetos de educação musical da Secretaria de Educação.

A abertura do festival será com Banda Infanto-Juvenil do projeto Pequenos Músicos. Na sequência, o Grupo de Flauta Doce “Pra Ver a Banda Passar”, composto por alunos de 16 escolas municipais participantes da iniciativa, fará uma apresentação antes do desfile dos grupos musicais. A saída para o desfile será da EM Coronel Almeida, na Rua Paulo Frontin, onde os grupos irão evoluir em direção ao palco, que ficará no Largo do Rosário.

A ordem das apresentações será: Banda de Instrumentos Melódicos da EE Prof. Aristóteles de Andrade (Sabaúna), Fanfarra da EM Prof. Rodolpho Mehlmann (Vila Natal), Banda Marcial da EE Antônio Olegário dos Santos Cardoso (Jardim Santos Dumont I), Banda Marcial da EE Profª Dora Peretti de Oliveira (Jardim Cintia), Banda Musical de Marcha da EE Profª Isabel Ferreira da Silva (Vila Brasileira) e Banda Musical de Marcha da EE Prof. Cláudio Abrahão (Vila Jundiaí).

Projetos de educação musical

O projeto Pra Ver a Banda Passar completou 25 anos de atividade neste ano e tem como meta e objetivo formar grupos de bandas marciais, fanfarras, bandas musicais de marcha e bandas de instrumentos melódicos e percussão (flauta doce e/ou escaleta e percussão) e também corpos coreográficos (balizas e linha de frente). Atualmente são atendidas 16 escolas municipais e 18 estaduais.

Com a oferta de aulas de musicalização e ensino sinfônico, o projeto “Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola”atualmente atende cerca de 11 mil crianças e jovens distribuidos em 21 polos educacionais, constituidos por 20 escolas municipais e pelo polo referência Ciarte. Hoje são 15 bandas escolares atuantes e, a partir delas, é formada a Banda Sinfônica Infanto-Juvenil.