Festival Comida Boa chega ao Mogi Shopping neste fim de semana

Mogi das Cruzes receberá neste fim de semana o Festival Comida Boa, evento que reunirá diversas opções gastronômicas como hambúrguer, batata frita, yakissoba, pastel, culinária japonesa, culinária árabe, churrasco, torresmo, pururuca, galinhada, crepe, milk shake e muito mais.

Com entrada solidária (1kg de alimento não perecível), o Festival é pet friendly e acontecerá no estacionamento do Mogi Shopping, na sexta-feira (9), a partir das 17h, e no sábado (10) e domingo (11), a partir do meio-dia.

Além da gastronomia, os visitantes também poderão aproveitar a programação musical ao vivo, com artistas da região. Confira a programação musical abaixo:

09/09 (sexta-feira)

DJ Rodrigo Dantas: 17h30 às 19h30

Cover Legião Urbana – Banda Mitologia: 20h às 21h30

10/09 (sábado)

Regina e Banda: 12h às 14h

DJ Rodrigo Dantas: 15h às 17h

Sollano e Banda Capadócia: 18h às 20h

Thiago Lima e Trio: 20h15 às 21h30

11/09 (domingo)

DJ Rodrigo Dantas: 17h às 19h

Luana Camarah: 19h às 20h30