Festival Bunka Matsuri tem várias atrações neste sábado e domingo, em Suzano

Neste sábado e domingo (23 e 24) acontece o 12º BUNKA MATSURI – a Festa da Cultura Nipo-Brasileira, tradicional festival japonês promovido pela ACEAS NIKKEY (Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano). O evento é gratuito e funciona no sábado, das 12 às 21 horas, e no domingo, das 11 às 17 horas, na sede da ACEAS localizada na Rua Dibe Tannus, 535, Chácaras Reunidas Guaio, em Suzano.

Com diversas atividades para toda a família, o 12° Bunka Matsuri terá shows de taiko (tambores japoneses), música japonesa com grandes cantores nikkeis, grupos de danças e um show imperdível da dupla sertaneja Marcos e Bueno. O show está marcado às 19 horas de sábado, com término previsto para 20h30, e vai ter os principais sucessos

Ainda na programação cultural do festival nikkei, cantores conhecidos da comunidade nipo-brasileira foram convidados, como Joe Hirata, Midori e Mayumi, Ricardo Nakase. Estudantes do Centro Educacional Nipo Brasileiro de Suzano (CENIBRAS), unidade de ensino ligada a ACEAS, também dividem o palco para se apresentarem.

Gastronomia oriental

Para quem aprecia a culinária japonesa, o 12º Bunka Matsuri também tem uma ampla praça de alimentação, com diversos pratos orientais, será montada no local. Os preços são bem acessíveis. Há também lanches, pastéis, salgados e variedade em doces.

Durante todo o evento, os visitantes também poderão contar com diversos serviços e assim como adquirir produtos nos estandes dos parceiros e patrocinadores.

O 12º Bunka Matsuri recebe o financiamento da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e o apoio da Prefeitura de Suzano.

Solenidade de Abertura

A abertura oficial do 12º Bunka Matsuri está marcada às 17 horas do sábado e vai acontecer no palco do evento com a presença de autoridades de Suzano e regionais.