Festa Sapeca completa 30 anos de atividade

O aniversário é uma das datas mais esperadas pelas crianças, principalmente quando há uma festa bem decorada para eles curtirem com os amiguinhos. Pensando em oferecer um serviço completo, a Festa Sapeca é especialista em tornar realidade os sonhos dos pequenos e, de quebra, ainda facilitar a vida dos pais. É que a empresa, comandada por Juliana Tonidandel e seu esposo Wilians dos Santos, presta serviços de decoração com tudo o que se tem direito. Os temas são os mais variados possíveis e vão de encontro com a imaginação dos mais novos. Tem desde heróis, princesas até os desenhos mais badalados da televisão e Internet.

E, para oferecer um serviço completo, a Festa Sapeca mantém parcerias com empresas de papelaria e doces modelados, para oferecer o serviço completo.

Apesar de o carro-chefe da empresa ser realmente as festas infantis, Juliana adianta que atende todo tipo de festas, inclusive chá de bebês, festas de 15 anos e celebrações de adultos.

30 anos

A empresa oferece não só variedade de temas, mas também pacotes diferenciados, desde o serviço completo de decoração até o kit “Pegue e Monte”, onde o cliente retira a decoração aqui na loja e ele mesmo com a família faz a montagem no local do evento.

E, em 2023, a Festa Sapeca comemora 30 anos no mercado de decoração. E, para celebrar esta data tão especial, a empresa está atendendo em um novo espaço, mais amplo, com quatro vagas de estacionamento e uma vitrine para expor todas novidades que chegam todas semana.

Festa Sapeca

Avenida Henrique Eroles, 765 – Alto do Ipiranga

Tel: 4699-2258

@festasapeca