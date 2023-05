Festa do Divino tem vacinação contra Covid-19 e gripe

A Prefeitura de Mogi das Cruzes prossegue com novas ações para impulsionar a vacinação contra Gripe e Covid-19 na cidade. Nesta quinta (25), sexta (26) e sábado (27), as doses estarão disponíveis para aplicação na quermesse da Festa do Divino Espírito Santo.

A proposta da Secretaria Municipal de Saúde é ofertar as doses em locais e horários alternativos para que a população possa ser imunizada antes do período mais rigoroso do inverno. Na quinta e sexta-feira, o horário de atendimento na quermesse será das 18 às 22 horas. No sábado, das 16 às 22 horas.

Outra ação programada para o sábado (27) será a imunização casa a casa na Zona Rural. Das 9 às 17 horas, as equipes de vacinadores irão percorrer locais como Fazenda Cuiabá, Estrada Santa Catarina e Capixinga.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E COVID-19

Programação especial de 25 a 27 de maio

Quinta (25) e Sexta-feira (26):

Quermesse do Divino – vacinação das 18 às 22 horas

Sábado (27):

Quermesse do Divino – vacinação das 16 às 22 horas

Zona Rural (casa a casa)

Bairros: Estrada Fazenda Cuiabá; Estrada de Santa Catarina e Capixinga