Festa do Divino de 2023 repassa R$ 2,8 milhões a 30 instituições beneficentes

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes de 2023, em sua 410ª edição, teve receita total de R$ 4.391.659,17 e uma despesa de R$ 1.514.284,54. O repasse para as 30 instituições beneficentes que atuaram na Quermesse foi de R$ 2.877.374,63. As informações foram apresentadas pelo festeiro de 2023, Josmar Cassola Silva, nesta segunda-feira (17), em coletiva de imprensa, na Mitra Diocesana, em Mogi das Cruzes.

Na oportunidade, o bispo da Diocese de Mogi, Dom Pedro Luiz Stringhini, conduziu a reunião, em que também estiveram presentes a festeira de 2023 Maria Tereza Pereira Cassola Silva e os capitães de mastro de 2024 Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina; o presidente da Associação Pró-Festa do Divino, José Carlos Nunes Júnior; o administrador da Mitra Diocesana, Antônio José Mercado Martins; e o padre Diego Araújo Costa. Os festeiros e capitães de mastro de 2024, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e os capitães de mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos também participaram da coletiva.

A arrecadação superou em 45,3% a Festa do Divino de 2019, ano em que foi realizada a última Quermesse, até a pausa de três anos, em decorrência da pandemia. Na ocasião, a receita total foi de R$ 3.022.287,15. A despesa com a organização e realização do festejo religioso e folclórico foi de R$ 1.186.975,78 e o repasse para as 30 entidades (à época) receberam, juntas, R$ 1.835.311,37.

“É um aumento que representa muito, a começar falando de inflação, com o reajuste de preços dos produtos e serviços, afinal, três anos se passaram. Mas, para nós, o que é mais importante é a participação maciça dos devotos nos 11 dias de festa (de 18 a 28 de maio), nos vários eventos que ocorreram na festividade. Consequentemente, aumenta o ganho para as instituições participantes, que estão satisfeitas com o trabalho executado e o recurso que receberam, tanto é que elas já demonstraram interesse em continuar na próxima edição”, destaca o festeiro de 2023, Josmar.

O bispo, por sua vez, relembrou os três anos de pandemia e falou sobre os dados apresentados: “É preciso parabenizar a ação dedicada e sacrificada, aliada à competência, boa vontade, devoção e muita fé, dos festeiros e capitães de mastro para atrair os fiéis, o povo, à Festa do Divino. Foram cerca de 400 mil pessoas participando de toda a Festa do Divino”. A Mitra Diocesana recebeu o repasse de R$ 280.625,89. Recurso, que, de acordo com o bispo, será utilizado para a compra de terrenos na periferia da Região do Alto Tietê. “Essa arrecadação dará um fôlego no dia a dia, para que possamos realizar algo a mais.”.

O festeiro de 2024, Eduardo, adiantou que os trabalhos para a próxima festividade já começaram e que os dois casais que estiveram à frente da edição deste ano estão dando “um apoio incondicional” neste momento de preparação, assim como os demais membros da Pró-Divino. “Este período de pré-festa passa muito rápido. A festa já está aí, e a nossa ideia, inspirados no sucesso desta edição, é fazer uma festa ainda maior. Temos muitos planos que estamos trabalhando para proporcionar uma festa tão grandiosa como a deste ano”, diz Eduardo.