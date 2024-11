Festa Diocesana “Evangelizai” começa no dia 19 de novembro

Entre os dias 19 a 24 de novembro, acontece mais uma edição da Evangelizai– Festa Diocesana. Neste ano, a celebração contará com mais dois dias: um para receber a relíquia peregrina de São Vicente de Paulo e, o outro, dedicado à Pastoral Afro.

A abertura será na terça-feira (19), às 19h30, com missa presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, em que a Diocese de Mogi das Cruzes irá receber a relíquia de São Vicente de Paula, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na região central de Mogi das Cruzes (SP), junto com o movimento dos Vicentinos.

Na quarta-feira (20), às 19h30, a celebração ocorrerá com a animação da Pastoral Afro, na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Mogi das Cruzes. No dia seguinte (21), às 19h, a Evangelizai será na Catedral Sant’Ana, com a Santa Missa e a participação do setor Família da Diocese.

Já na sexta-feira (22), a Região Pastoral Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, receberá a Festa Diocesana, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, com a celebração eucarística às 19h30, com as Novas Comunidades e a Renovação Católica Carismática (RCC) diocesana. No sábado (23), às 19h, a missa será na região Pastoral Itaquaquecetuba (SP), na Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda, e animação do movimento Caminho Neocatecumenal.

Como em 2023, a Festa Diocesana acontecerá em paróquias diferentes para facilitar o acesso daqueles que desejam participar, pois o evento acontece para reunir as paróquias, comunidades, pastorais e movimentos do Alto Tietê, bem como integrar o serviço pela evangelização, em um momento de oração, unidade e confraternização.

O encerramento, marcado para o dia 24, registrará a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, às 15h, com a Santa Missa, na Catedral Sant’Ana, em que estarão presentes as demais expressões diocesanas, em especial, do movimento do Apostolado da Oração, que convida os membros a estarem às 13h, na Catedral.

A festa acontecerá até o dia 24 de novembro