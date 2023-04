Festa de São Benedito começa nesta sexta-feira

O Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus, no centro de Mogi, realiza a partir desta sexta-feira, 14 de abril, e até o dia 23, a 83ª edição da Festa de São Benedito, com vasta programação religiosa e a tradicional quermesse. Considerada uma das celebrações mais tradicionais da cidade, a Festa de São Benedito reúne frequentadores de diversas regiões. A expectativa é que cerca de 22 mil pessoas prestigiem a festa, que abre o calendário religioso da cidade.

A festividade começa a partir das 18h, com procissão saindo da Capela de Santa Cruz e hasteamento de mastro de celebração. Às 18h30, haverá missa celebrada pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini, e contará com a presença de autoridades da cidade.

Ao longo dos dias da festa, as missas serão às 19h, com padres convidados, seguido de novena. No último dia da festa, dia 23, haverá missa às 16h, seguida de procissão, congada e término da novena de São Benedito.

A quermesse vai acontecer no largo Bom Jesus, de segunda a sexta, das 18h30 às 22h30 e, aos finais de semana, a partir das 18h e até 23h. O cardápio promete agradar: afogado, churrasco, tortinho, pastel, doces típicos, bebidas, cachorro quente, entre outros. Haverá também apresentações. No sábado, 15, às 10h, haverá plantio de árvores na praça, com a presença do bispo diocesano. Também haverá uma ação com as crianças da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi.

Os recursos financeiros obtidos com a venda dos itens tradicionais do menu da Festa de São Benedito, como churrasco, doces, salgados (inclusive o tortinho) serão destinados às obras da igreja.

Quem foi São Benedito

São Benedito viveu no século 16. Com o nome de Benedito Manasseri, nasceu em 1526, na pequena aldeia de São Fratelo, na ilha da Sicília, Itália. Seus pais eram descendentes de escravos da Etiópia. Aos 21 anos de idade, ingressou na Irmandade de São Francisco de Assis.

Na Irmandade, exercia a função cozinheiro, mas a sabedoria e o discernimento que demonstrava fizeram com que os superiores o nomeassem mestre de noviços e, mais tarde, foi eleito o superior daquele convento. Foi canonizado em 1807, pelo Papa Pio VII.