Festa de Nossa Senhora do Carmo irá até o dia 16

Comemoração auxilia movimentos sociais

As celebrações e comemorações em honra a Nossa Senhora do Carmo começaram no início de julho e vão até dia 16. A Festa de Nossa Senhora do Carmo, deste ano, tem como tema A Jesus por Maria. Segundo o frei Jerry Fonseca, a festividade é para contemplar o caminho que nos leva a Jesus através da devoção e intercessão de Maria, a Mãe de Deus. “Ela é o modelo perfeito de fé, humildade e amor ao Filho. Ao seguirmos os passos de Maria, encontramos a graça e a bênção de estarmos mais próximos do Coração de Cristo”, completa.

As comemorações envolvem novenário, visitas abertas às igrejas do complexo do Carmo, cuja construção data de 1633, Ordem Primeira do Carmo e Ordem Terceira do Carmo.

As novenas acontecem de terça a sexta-feira, a partir das 19h30, e, aos sábados e domingos, às 19 horas. No domingo (14), os fiéis poderão acompanhar a procissão, com horário previsto para às 17 horas, no Largo do Carmo. Já a quermesse, acontece do dia 12 ao dia 15 de julho, às 19 horas.

No último dia de festa (16), conhecido como o Dia de Nossa Senhora do Carmo, as celebrações começarão às 7h30, com a Santa Missa feita pelo frei Gabriel, seguida da missa das 10 horas, pelo dom Pedro Luis Stringhini; 16 horas, com o monsenhor Dorival Moraes; e às 19 horas, com o frei Jerry Fonseca.

Para a quermesse, a Festa de Nossa Senhora do Carmo está preparando uma gastronomia local, bingo, música ao vivo, tudo para colaborar com as obras sociais do Carmo, que em parceria com suas pastorais e outros movimentos sociais ajudam moradores em situação de rua, famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoas em situação de drogadição.

As igrejas estão localizadas na Rua São João, em frente o largo do Carmo, Centro, Mogi das Cruzes.

