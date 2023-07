Festa da Tainha em Bertioga é suspensa neste final de semana por conta da ventania

Excepcionalmente neste final de semana, dias 14, 15 e 16 de julho, por conta dos fortes ventos que podem chegar a 100 km/h, a Festa da Tainha de Bertioga será suspensa. O festival realizado pelo Lions Clube Bertioga com o apoio da Prefeitura voltará a acontecer normalmente no fim de semana seguinte: 21, 22 e 23 de julho.

A medida preventiva foi definida conforme orientação da Defesa Civil, de que é necessário evitar locais abertos ou descampados. A Marinha do Brasil também emitiu alerta para ressaca do mar com possibilidade de ondas de até 4,5 metros de altura entre os litorais de Santa Catarina e São Paulo. O fenômeno é uma consequência do ciclone extratropical que afeta o Sul do Brasil.