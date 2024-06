Festa da Tainha de Bertioga inicia nesta sexta (28)

Música ao vivo, vendas de lembrancinhas e espaço pet friendly serão os diferenciais

Bertioga está em clima de festividades. De 28 de junho a 28 de julho, acontece a 47ª Festa da Tainha de Bertioga. Neste ano, terá algumas novidades, como música ao vivo às sextas e sábados, venda de lembrancinhas, porção de camarão e espaço pet friendly. O tradicional festival gastronômico será realizado na Tenda de Eventos, à Avenida Vicente de Carvalho, s/n, Centro (ao lado do Parque dos Tupiniquins).

A festa ocorre aos finais de semana. Às sextas-feiras, o jantar é servido das 19 às 22 horas. Aos sábados, o almoço inicia ao meio-dia e encerra às 16 horas, e o jantar é realizado a partir das 19h até às 22h. Aos domingos é servido apenas o almoço, das 12 às 16 horas.

De acordo com a organização do festival, o prato alimenta bem até três pessoas, sendo servida uma tainha espalmada na brasa servida, com arroz, farofa, vinagrete e pão. O valor do convite é R$ 150. Bebidas e sobremesas também serão vendidas.

Para animar os convidados, os shows serão acústicos, com voz e violão, para curtirem as músicas e conseguirem conversar enquanto jantam. As apresentações musicais serão realizadas às sextas e sábados, das 19h às 22h. Entre os músicos, o evento levará: Nando Albuquerque, Jorginho, Lual Rock Acústico, Tom Vieira, Rominho, Henrique Morgan e Rominho.

A Festa da Tainha é realizada pelo Lions Clube de Bertioga em parceria com a Prefeitura de Bertioga. Todo valor arrecadado com a Festa é destinado para projetos sociais da Cidade.

O Lions entrega enxovais para recém-nascidos, cadeiras de roda e banho, andadores e muletas, além de fazer doações de cobertores, roupas, alimentos e kits de higiene.