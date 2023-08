Festa da Paróquia do Socorro começa nesta sexta-feira

Unindo-se às comemorações dos 463 anos de Mogi das Cruzes, começa nesta sexta, 1 de setembro, a Festa da Paróquia Nossa Senhora do Socorro.

Serão 12 dias de muitas orações, missas uma grande festa social, a tradicional Quermesse do Socorro. Este ano, o lema da festa é “Socorrei-nos, oh Maria!”. A cada missa, um grupo de fiéis e devotos será lembrado, como os enfermos, os profissionais, as famílias, dentre outros.

A tradicional Quermesse do Socorro acontece a partir desta sexta e segue até dia 12, com apresentações artísticas, bingo e um festival gastronômico típico da região de Mogi e Alto Tietê.

Um time com mais de 150 voluntários e devotos da Paróquia já está a postos para servir e divulgar essa devoção centenária que deu nome ao bairro do Socorro, desde a pequena capela, erguida no local em 1855.

Serviço

165a. Festa da Paróquia N S do Socorro

De 01 a 12 de setembro de 2023

Missas Diárias

Quermesse: todos os dias a partir das 18h

Largo do Socorro, s/n Mogi das Cruzes, SP