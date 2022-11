Ferraz ganha clínica veterinária gratuita

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos inaugurou esta semana a primeira Clínica Veterinária Municipal que vai atender de forma gratuita animais errantes e de famílias de baixa renda. Gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente, o espaço já entrou em funcionamento. A cerimônia de inauguração contou com a presença da prefeita Priscila Gambale e reuniu representantes do poder Legislativo e Executivo.

Implementada a partir da empresa terceirizada Anclivepa SP, que atende diversos estados do Brasil, a clínica está localizada na Rrua das Américas, no bairro Sítio Paredão, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Com capacidade para realizar 1,6 mil dos mais diversos procedimentos por mês, serão oferecidas consultas, serviços laboratoriais, cirurgias e outros procedimentos relacionados a saúde animal.

Emocionada, a prefeita destacou a importância de mais uma grande conquista ferrazense e dos defensores da causa animal.“Vamos oferecer diversos serviços, benefícios e acolhimentos para os animais domésticos, pois estamos falando de saúde pública. Acompanhei de perto todo o trabalho do Meio Ambiente e parabenizo a todos pelo empenho. Essa é uma causa sensível e o debate com o vereador Cláudio Squizato foi extremamente importante para fazer esse sonho se tornar realidade em nosso município”, afirma Gambale.

A unidade contará com consultórios, centro cirúrgico, sala de medicação, sala de exames e albergue para abrigar cães e gatos. “Somos todos gratos pelo apoio da Anclivepa que vai entregar um serviço de alta qualidade. A causa da proteção animal é uma das nossas grandes metas como representantes do Meio Ambiente, e hoje a Clínica Veterinária é uma realidade”, diz o titular da pasta, Moacyr Alves.