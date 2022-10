Fernando Maque se apresenta em hotel de luxo em São Paulo

O cantor mogiano Fernando Maque estreou recentemente sua temporada de apresentações no Palácio Tangará. O hotel, um dos mais luxuosos do País, é o único 7 estrelas do Brasil. Agora, o artista se apresentará no local uma vez por mês, quando fará shows intimistas e acústicos acompanhado por um pianista e baixista.

Para Fernando, que já faz apresentações no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, esta fase representa uma evolução na sua carreira. “É um orgulho poder cantar nestes hotéis e ter a chance de proporcionar e viver novas experiências”, afirma. Nos dois hotéis, Fernando integra a programação musical dos restaurantes, que contempla uma sonoridade voltada para os clássicos. “Meu repertório é variado mas engloba os hits de grandes artistas como Frank Sinatra, Chicago, Police, Rod Stewart e Michael Bublé, dentre outros”, conta Fernando.

Paralelamente à atuação no cenário paulistano, Fernando Maque abriu sua agenda para shows particulares na região do Alto Tietê. Aqui, a ideia é oferecer apresentações intimistas e com repertório personalizado para confraternizações privadas. “É um tipo de show que eu amo fazer, porque tenho uma interação muito grande com o público, além de poder oferecer uma experiência mais personalizada, com repertório escolhido pela pessoa”, conta.

Os interessados poderão obter mais informações pelo (11) 99133-7749 ou pelo perfil do Instagram @fernandomaque.