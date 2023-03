Fernanda Moretti fará audições para bolsas de estudo em balé e jazz

A Escola de Dança Fernanda Moretti comemora seus 25 anos de atuação com a oferta de bolsas de estudo de até 80% para jovens e crianças. Os interessados deverão se inscrever até esta sexta-feira, dia 17, às 23h, via whatsapp, Instagram ou e-mail.

A audição acontece no sábado, dia 18, nas salas de aula da escola que ficam no Colégio Estrutural, em dois horários, conforme a idade: das 10h às 11h haverá seleção de alunos e alunas entre 7 e 12 anos e das 11h às 12h para aqueles entre 13 e 19 anos.

As bolsas de estudo contemplam os cursos de balé clássico, contemporâneo e jazz dance nos horários e turmas que já estão em andamento e abrangem tanto iniciantes quanto quem estiver em nível intermediário ou avançado. Serão oferecidas dez bolsas de estudo dentre todos os níveis e cursos, para meninos e meninas.

Vale ressaltar que tais bolsas não estão vinculadas ao Projeto Transversal, desenvolvido pela produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento desde 2019 e financiado via lei de incentivo, LIC. A edição 2023 do Transversal foi aprovada em edital e está em fase de captação de recursos perante as empresas.

Fernanda Moretti Arte do Movimento é Escola de Dança e também produtora cultural atuante na cidade de Mogi das Cruzes há 25 anos. Ficou conhecida por seus espetáculos temáticos e autorais (foi uma das primeiras escolas da cidade a trabalhar com projetos para os espetáculos anuais).

A escola tem hoje a direção de Cleiton Costa, coreógrafo que atua com Fernanda desde 2013. Ele assinou a remontagem dos espetáculos de balés de repertório O Quebra Nozes (2018) e A Bela Não Adormecida (2022) que será reapresentado no Teatro Vasques dia 1º de abril próximo. Para o final deste ano, como celebração dos 25 anos, o tema já está definido e é uma das especialidades deste artista: Cats, Um Experimento Sobre o Musical. Cleiton não só já remontou dois musicais da Broadway como tem seu próprio musical inteiramente original, Jurema – Uma Lenda, Um Musical.

O núcleo de musicais também dirigido por Cleiton Costa reforça a proposta da fundadora da escola, Fernanda Moretti, que sempre produziu eventos e cenas que integram a diversidade artística em linguagens, cultura e seres humanos.



Informações:

 (11) 99514 0273

 @arte_do_movimento

 ciaprojetodancar@gmail.com