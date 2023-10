Fernanda Moreno comemora conquistas e ações de combate a maus tratos aos animais

Em menos de dois anos de trabalho, neste segundo mandato, a vereadora Fernanda Moreno ultrapassou a marca de mais de 200 proposituras apresentadas, entre Leis, Ofícios, requerimentos e Indicações.

Além disso, em defesa da Causa Animal, a parlamentar, conseguiu desenvolver várias ações em bairros de Mogi, ajudando a salvar centenas de vidas de animais, vítimas de maus tratos. ]A ampliação do número de castrações na cidade foi a principal conquista de Fernanda Moreno, com a implantação do serviço de Castramóvel, realizando mutirões em bairros mais carentes. Dentre os resgates, feitos em sua maioria com apoio do Núcleo do Bem Estar Animal (NUBEA) de Mogi das Cruzes, ONG FERA e Institutos Becari e Caramelo, destaca-se o flagrante num canil clandestino, no bairro do Cocuera, que tinha mais de 20 animais em condições precárias.

“Estamos num mandato turbinado, a todo vapor, com o único objetivo: o de promover melhorias reais, na vida dos animais e das pessoas”, justifica Fernanda que já conta com 24 leis em vigor no município, sendo quatro delas, neste segundo mandato.

Dentre as regulamentações podemos destacar: Lei nº 7.699/21- Instituição do BANCO DE RAÇÃO e utensílios para animais; Lei n.º 7.714/21 — Proibição às pessoas que tenham cometido maus-tratos ou abandono de animais domésticos, de reaver sua guarda ou adotar outros. Lei nº 7.833/22-Obrigatoriedade, da prestação de socorro a animais atropelados, na forma que especifica. Tais leis estão em processo de regulamentação pela Prefeitura.

Mas foi o mutirão e castração nos bairros de Mogi, no decorrer deste ano, uma das principais conquistas de Fernanda Moreno, neste segundo mandato. A partir de uma emenda parlamentar, que ela conseguiu junto ao deputado federal Baleia Rossi, a vereadora mogiana conseguiu que a Prefeitura contratasse um serviço de castração com uma empresa especializada e detentora de um castramóvel. Foram mais de 1,1 mil castrações nesta modalidade de mutirão, realizada nos seguintes bairros. Chácara Guanabara, Vila Moraes, Chácara dos Baianos e Jundiapeba. “Trata-se de uma grande vitória para a Causa, pois além de evitar superpopulação e, por consequência, mais animais abandonados, temos também mais qualidade de vida e saúde para eles”, conclui Fernanda Moreno.