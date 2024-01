Felipe Ruffino estreia no carnaval no Bloco Nave

No cenário efervescente da música, o jornalista e influencer Felipe Ruffino irá estrear no carnaval paulistano no Bloco Nave, liderado pela talentosa cantora Luana Monalisa. Ele, que vem se destacando no cenário musical com participações vibrantes e carregadas de energia nos palcos, é presença confirmada no bloco que chega pela primeira vez em São Paulo depois do sucesso alcançado em Salvador -BA.

O evento está agendado para o dia 17 de fevereiro na Praça Márcia Aliberti Mammana, 962 – Sumaré, São Paulo. A concentração está marcada para as 12h, prometendo agitar a Praça com a animação pré-bloco. A saída do Bloco Nave está programada para as 14h, proporcionando aos foliões uma experiência inesquecível sob a batuta musical de Felipe Ruffino e Luana Monalisa, dentre outros convidados.

Com uma trajetória que se destaca desde 2022, Felipe tem conquistado seu espaço ao compartilhar o palco com renomados grupos de pagode e talentosos cantores, tais como Mais que Samba, 10 Entrosados, Paulo e Julio, Pagode do Canta e Sollano. A participação no Bloco Nave promete ser um marco na carreira do jornalista, que expressa sua empolgação ao unir duas de suas paixões: música e carnaval.

Em suas próprias palavras, Felipe compartilha sua expectativa para o evento: “Desta vez vou unir as minhas paixões: música e carnaval. Pela primeira vez vou me apresentar na capital e em um momento que sempre estou presente. Estou muito ansioso e feliz para que esse momento chegue logo.”

