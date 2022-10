Feira Literária traz show de Mel Duarte em parceria com o Sesc nesta sexta

A 2ª edição da Feira Literária de Mogi das Cruzes (FLIMC) contará com o show da artista Mel Duarte que apresentará o álbum “Mormaço”, no Largo do Carmo. A performance em formato spoken será realizada na próxima sexta-feira (07/10), às 15h, com organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com o Sesc Mogi das Cruzes.

A programação completa da FLIMC já está disponível e a abertura oficial do evento será nesta quinta-feira (06) e segue até o sábado (08), com três dias de atividades gratuitas voltadas aos amantes da literatura.

O spoken word é um formato pouco difundido em território nacional e explora a palavra falada ou declamada com a essência na poesia, acompanhado de musicalidade e performance. O gênero surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos e é mais conhecido entre os frequentadores de batalhas de slam (rimas) e saraus.

A artista Mel Duarte chega a Mogi das Cruzes para propagar a cultura popular da declamação artística, que se refere ao mesmo tempo à música e à literatura, nesta seguda edição da FLIMC.

Mel Duarte é uma comunicadora que acredita nas palavras como ferramenta de transformação social. A escritora, poeta, slammer (denominação de quem participa de batalhas de poesia) e produtora cultural nasceu na primavera de 1988 em São Paulo (SP) e atua com literatura desde 2006.

A artista e escritora publicou os livros “Fragmentos Dispersos” (2013), “Negra Nua Crua” (2016, editora Ijumaa) traduzido para o espanhol “Negra Desnuda Cruda” (2018, ediciones ambulantes, Madrid, ES), “As bonecas da vó Maria” (2018, Itaú leia para uma criança), “Querem nos calar: Poemas para serem lidos em voz alta” (2019, Editora Planeta), “A descoberta de Adriel” (2020, Itaú leia para uma criança) e o mais recente “Colmeia: Poemas reunidos” (2021. Ed Philos)

2ª Feira Literária de Mogi das Cruzes

Além do show de Mel Duarte, a FLIMC contará com uma sequência de atividades voltadas aos amantes de uma boa leitura no Largo Carmo e no Casarão do Carmo. Estão programados para o evento três dias consecutivos de ações a partir desta quinta-feira (06). A iniciativa é gratuita e o público poderá participar de saraus, palestras, encontros literários, mesas de debate, apresentações artísticas e ainda, a feira literária.

A feira literária contará com uma estrutura de 14 tendas para comercialização das editoras, além de uma barraca destinada a 20 autores independentes e outra para venda de livros usados. O público poderá prestigiar os estandes das editoras: Editora Caixote, Sisko, Editora Aquarela, Aves e Fotos Editora, LeYa Brasil, Editora Jujuba, Editora Paulinas, Editora Alameda, SESC, Editora 34, Todavia, Melhoramentos, APAE, Ciranda Cultural, além do Sebo Maria Cícera.

Os participantes da feira poderão comprar livros com bons descontos sobre o preço de capa, favorecendo assim, a aquisição de mais exemplares com valores atrativos para os amantes da literatura. A FLIMC visa facilitar o acesso a obras literárias, a partir da prática de valores acessíveis entre o vasto mundo dos livros, dos escritores independentes e das editoras parceiras.

O Largo do Carmo está localizado no cruzamento entre as ruas Dr. Corrêa e José Bonifácio, no centro de Mogi das Cruzes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Saiba mais:

O quê: Mel Duarte – Álbum “Mormaço”

Quando: Sexta-feira (07/10), às 15h

Onde: Largo do Carmo

Quanto: Entrada franca

Classificação: Livre

Duração: 50min